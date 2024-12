Media noemen centrumpoliticus en vertrouweling Macron als premier

De regering van de centrumrechtse premier Michel Barnier is woensdagavond met een motie van wantrouwen in het parlement gevallen over Barniers begrotingsvoorstellen voor 2025. Macron wil desondanks snel een begroting voor 2025 om de onrustbarende begrotingsproblemen te boven te komen. Hij hoopt bovendien op een daadkrachtige regering in het weekend wanneer hij tientallen staatshoofden en regeringsleiders ontvangt voor de heropening van de kathedraal Notre-Dame in Parijs.

Volgens de krant Le Parisien is de politieke veteraan François Bayrou donderdag met Macron gaan lunchen. De 73-jarige Bayrou is in het parlement een bondgenoot van Macrons beweging, maar wordt ook door Marine Le Pen van het radicaalrechtse Rassemblement National gewaardeerd. Hij zou kandidaat kunnen zijn om Barnier op te volgen.

Een andere naam die als premier genoemd wordt is die van Sébastien Lecornu. Deze 38-jarige minister heeft goede banden met conservatieve rechtse parlementariërs. Hij is een vertrouweling van Macron. Hij is de enige bewindsman die in alle regeringen is blijven dienen sinds Macron in 2017 aan de macht kwam. Hij was ook mee op het staatsbezoek van de president aan Saudi-Arabië. Ze keerden een uur voor de val van de regering-Barnier terug.

Macron zou een premier willen die aanvaardbaar is voor de Rassemblement National van Le Pen die 124 zetels in de Franse Kamer heeft. Die partij stemde wel tegen Barnier en diens begroting, maar zou bereid tot compromissen zijn, in tegenstelling tot de linkse coalitie van het Nieuwe Volksfront. Le Pen zei donderdag nog dat ze de bezuinigingen anders en voorzichtiger wil doen dan Barnier. Le Pen heeft ook niet om het aftreden van Macron geroepen zoals de linkse alliantie dat veelvuldig doet. Macrons coalitie in de Kamer telt slechts 210 van de 577 zetels.