Onderwijsorganisaties zeggen overleg met minister af

De CNV noemt het „niet gepast” om het regelmatige bestuurlijke overleg donderdagmiddag gewoon door te laten gaan, terwijl die grote kortingen nog steeds boven onderwijs en wetenschap hangen. „Met de huidige bezuinigingsplannen heeft praten over ‘Samen voor het beste onderwijs’ geen zin. We geven met het afblazen van dit overleg vandaag een krachtig signaal naar de minister”, zei bestuurder Daniëlle Woestenberg.

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) voelt er niet voor om nu met de bewindsman te praten alsof er verder niks aan de hand is. „Hij weigert steeds met ons in gesprek te gaan over de desastreuze gevolgen van die bezuinigingen”, aldus Thijs Roovers, de voorzitter van de AOb. „Elders praten fractievoorzitters, zonder de minister, over de maatschappelijke diensttijd, maar lijken ze het gros van de bezuiniging te gaan slikken. We vragen ons af of deze minister nog wel ergens over gaat, en of hij zich realiseert hoe hoog de nood is.”

De Tweede Kamer stemt pas volgende week over de onderwijsbegroting, zo bleek ongeveer tegelijk.