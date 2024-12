BAM haalt grote bouwopdracht voor Britse hogesnelheidslijn binnen

De opdrachten maken deel uit van HS2, een nieuwe spoorlijn die de verwachte toename van het aantal treinpassagiers van en naar Londen moet opvangen. Het gaat om 280 mijl, oftewel 450 kilometer, aan spoor dat geschikt is voor treinen die snelheden tot 360 kilometer per uur bereiken.

Het werk voor BAM en Ferrovial is onderverdeeld in drie contracten. Hoeveel het samenwerkingsverband krijgt voor het werk is nog niet bekend. Aan al het werk voor de hogesnelheidslijn verwacht HS2 ongeveer 3 miljard pond (3,6 miljard euro) te besteden.