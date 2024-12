Kabinet wil dat EU visumafspraken Georgië opschort

„Het geweld tegen demonstranten, journalisten en de arrestatie van politici in Georgië is onacceptabel”, schrijft Veldkamp. Hij wil daarom vragen om de afspraken voor visumvrij reizen in de Schengenzone op te schorten. Die afspraken gelden sinds 2017. De bewindsman noemt het verder „goed dat de Baltische staten al individuele inreisverboden oplegden”.

De pro-Russische partij Georgische Droom won de verkiezingen in oktober, maar volgens de oppositie en verkiezingswaarnemers was er sprake van verkiezingsfraude. De Russisch-gezinde regering besloot gesprekken over toetreding tot de EU te staken, wat tot felle protesten leidde.