Raisa Blommestijn in beroep tegen straf om beledigende berichten

Binnenland

Raisa Blommestijn gaat in hoger beroep tegen de veroordeling voor beledigende berichten via X. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de 30-jarige presentatrice en opiniemaker donderdag tot tachtig uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk. Blommestijn noemt de veroordeling een „zwarte dag voor de democratie, de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting”.