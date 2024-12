ING verwacht gematigde groei Nederlandse economie in 2025

ING voorspelt dat de economie in 2025 met 1,3 procent groeit, na een zwakke groei van 0,8 procent dit jaar. De koopkrachtstijging is een belangrijke reden dat de economie kan groeien. Wel is het volgens ING onzeker in welke mate consumenten dit omzetten in extra aankopen of in extra besparingen. Ook de overheid blijft bijdragen aan de groei met hogere bestedingen.

De krapte op vele vlakken van de economie blijft naar verwachting aanhouden, ondanks dat de economie meer dan een jaar krimp heeft laten zien. Zo blijft het gebrek aan personeel volgens ING voorlopig de grootste belemmering voor bedrijven. Daarnaast wordt de groei beperkt door het gebrek aan ruimte en aansluiting op het elektriciteitsnet.

De inflatie zal eveneens hoog blijven. Nederland heeft momenteel een van de hoogste inflatiecijfers van de eurozone. Dat komt onder meer door de hogere loongroei, krapte op de woningmarkt en door belastingen, heffingen en accijnzen. Nu de Europese Centrale Bank (ECB) de rente aan het verlagen is om de economie te ondersteunen en het Nederlandse begrotingstekort oploopt, lijkt er volgens de ING-economen weinig hulp te komen om de inflatie snel terug naar 2 procent te krijgen.

De hogere loonkosten zorgen daarnaast voor druk op de winsten van bedrijven, waardoor de werkloosheid waarschijnlijk licht blijft oplopen in 2025. Door de oplopende werkloosheid zullen consumenten, ondanks de hogere lonen, mogelijk voorzichtig blijven met hun uitgaven.

ING verwacht verder dat de huizenprijzen volgend jaar ‘doorstijgen’, door hogere lonen, stabiele rentes en de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Door een verwachte afzwakking van de loongroei, verkopen door vastgoedbeleggers en de licht stijgende werkloosheid zullen de huizenprijzen in 2025 echter minder hard stijgen dan dit jaar.