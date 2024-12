Goudexpo: van rammelaar Beatrix tot goudmijn

Binnenland

In Wereldmuseum Leiden is binnenkort de tentoonstelling In de ban van GOUD te zien met meer dan vierhonderd gouden voorwerpen. Bezoekers kunnen onder meer juwelen, grafgiften, dodenmaskers, kronen en andere koninklijke bezittingen bekijken, waaronder bijvoorbeeld een rammelaar van prinses Beatrix. Bijna twintig kunstenaars en ontwerpers uit tien landen komen ook met een bijdrage aan de expositie.