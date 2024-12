Von der Leyen ziet finish in zicht voor handelsverdrag Mercosur

Economie

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is positief gestemd over het sluiten van een handelsverdrag tussen de EU en de landen van de Mercosur. „De finish is in zicht”, schrijft ze op X, nadat ze was geland in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Daar wordt de komende dagen onderhandeld over het handelsverdrag waar al 25 jaar over wordt gesproken.