De vrouw met het Boek bereikt ook India

Over Gladys Aylward’s roeping en werk China zijn veel boeken geschreven, de beschrijving door M.A. Mijnders – van Woerden is daar één van. Dit boek is in het Nederlands en Engels verkrijgbaar.

Bible and Book Ministry heeft dit boek ook in het Arabisch laten vertalen en gepubliceerd op de website. Sindsdien is het zo’n tweehonderd keer gedownload. Er is vraag naar theologische lectuur. Daarnaast is er ook behoefte aan Bijbelse vertellingen en levensverhalen. De vrouw met het Boek is een pakkend verhaal over Gods leiding met mensen.

De vrouw met het Boek zal ook vertaald gaan worden in de volgende Indiase talen: Bengaals, Gujarati en Tamil. Ook onder deze bevolkingsgroepen is verlangen naar onderwijs én identificatiefiguren. In India worden christenen vervolgd. Menig (vervolgde) christen gaat zijn of haar weg in eenzaamheid. Wat zou het groot zijn als de Heere ook dit boek hun leven wil gebruiken tot bemoediging en onderwijs.

Steunt u de vertaling van dit boek? Doneer t.b.v. de vertaling in Bengaals, Gujarati en Tamil.