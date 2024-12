President Zuid-Korea weigert ontslag van legerchef

Park vertelde donderdag tegen een parlementaire defensiecommissie dat hij woensdag zijn ontslag had ingediend. Het presidentieel kantoor zegt daarover dat het ontslag niet is geaccepteerd vanwege de veiligheidssituatie, bericht Yonhap. Park zei tijdens de commissievergadering dat hij niet van tevoren op de hoogte was gesteld van het plan om de militaire noodtoestand uit te roepen en ook niet afwist van de inzet van militairen bij het parlement.

Yoon stemde donderdag wel in met het ontslag van minister van Defensie Kim Yong-hyun. Kim had de noodtoestand aan de president voorgesteld. Hij was ook de persoon die de krijgsmacht naar het parlement stuurde, zei viceminister van Defensie Kim Seon-ho.

Bij de volksvertegenwoordiging ontstonden chaotische taferelen toen militairen het pand probeerden af te grendelen. Parlementaire medewerkers blokkeerden de militairen door bijvoorbeeld brandblussers leeg te spuiten. Genoeg parlementariërs bereikten zo het parlement om de noodtoestand weg te stemmen. Sommige parlementariërs kwamen binnen door over hekken te klimmen. De noodtoestand werd zes uur na de afkondiging ingetrokken.