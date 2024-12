ACM: donatieplatforms waren onduidelijk over kosten

Economie

Zeven donatieplatforms, waaronder GoFundMe, hebben consumenten niet duidelijk geïnformeerd over de kosten die zij rekenen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de afgelopen periode veel meldingen heeft gekregen van consumenten over donatieplatforms. De onlineplatforms, waarop mensen een actie kunnen starten om geld in te zamelen voor een persoonlijk, maatschappelijk of liefdadigheidsdoel, gaan voortaan duidelijker vermelden welk bedrag ze van de donatie inhouden.