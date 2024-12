Avantium onderuit op Damrak na uitgifte nieuwe aandelen

Economie

Avantium is donderdag onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De ontwikkelaar van bioplastics haalde ruim 11 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen, die met korting werden verkocht. Woensdag liet het chemiebedrijf al weten voor 35 miljoen euro aan nieuwe leningen te hebben afgesloten. Het geld is bedoeld om de opstartfase van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl te financieren. Het aandeel werd 14,5 procent lager gezet.