Ex-defensieminister Zuid-Korea krijgt reisverbod

Het ministerie van Defensie bevestigde eerder dat de ex-minister de noodtoestand had voorgesteld aan president Yoon, die deze later uitriep om het land „te beschermen tegen de dreiging van communistische Noord-Koreaanse krachten”. Yoon moest deze weer intrekken omdat het parlement had gestemd voor het opheffen van de maatregel.

Woensdag diende Kim zijn ontslag in na de mislukte militaire noodtoestand. President Yoon accepteerde donderdag het ontslag en benoemde de ambassadeur in Saudi-Arabië, Choi Byung-hyuk, als nieuwe minister van Defensie.