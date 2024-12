Twaalf Vietnamese soldaten omgekomen tijdens militaire oefening

Buitenland Vietnam

Twaalf Vietnamese soldaten zijn omgekomen toen tijdens een militaire oefening in het zuiden van Vietnam per ongeluk een explosie plaatsvond, meldden staatsmedia donderdag. De groep was bezig met de verplaatsing van explosieven, toen een blikseminslag een ontsteker raakte en de explosie veroorzaakte, aldus een lokale krant.