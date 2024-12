Bitcoin voor het eerst meer dan 100.000 dollar waard

Economie

De waarde van de bitcoin is in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst de 100.000 dollar gepasseerd. Omstreeks 03.43 uur was ’s werelds bekendste cryptomunt 101.094 dollar (ongeveer 96.090 euro) waard. De waarde van de bitcoin zit al langer in de lift, sinds Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Beleggers verwachten dat onder leiding van Trump de regelgeving rond cryptovaluta in de Verenigde Staten zal worden versoepeld.