Politie Memphis discrimineert zwarte mensen, zegt justitie VS

In het rapport staat onder meer dat de politie van Memphis onrechtmatige aanhoudingen, fouilleringen en arrestaties uitvoert en dat de politie mensen met gedragsstoornissen discrimineert. Het ministerie van Justitie erkende dat de politie enkele hervormingen heeft doorgevoerd, maar zei dat er meer veranderingen nodig waren om de gevonden problemen te corrigeren. Een woordvoerder van het stadhuis van Memphis meldt dat donderdag een persconferentie wordt gehouden over het rapport.

In oktober veroordeelde een federale jury in Memphis drie voormalige politieagenten voor hun rol bij de dood van Nichols. De agenten werden vrijgesproken van de ernstigste aanklachten, die tot levenslange gevangenisstraf hadden kunnen leiden. De strafmaat wordt later bepaald. Twee andere voormalige agenten hadden al eerder schuldig gepleit aan federale aanklachten en getuigden tegen hun voormalige collega’s in het proces.