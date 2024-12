FNV eiste 7 procent meer loon in 2025 en klaagde dat Heineken amper meer wilde bieden. Nu zou het drankenconcern bereid zijn te praten over een verdergaande verbetering van de arbeidsvoorwaarden. FNV hoopt daarbij ook op toezeggingen over hogere vergoedingen voor onregelmatige werktijden.

Heineken klaagde eerder dat de vakbond te snel naar stakingen greep om de eisen kracht bij te zetten. De levering van bier aan klanten kwam niet in gevaar door de acties.

Bij Heineken in Nederland bestaan drie verschillende cao’s waarover de vakbonden onderhandelen. Ze gelden voor in totaal zo’n 3700 werknemers.