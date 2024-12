Bijna de helft van de banen gaat verloren bij het onderdeel voor ruimtevaartsystemen. Die afdeling leed aanzienlijke verliezen op satellieten.

Airbus herhaalt dat er vooralsnog geen gedwongen ontslagen nodig zijn. In Duitsland verdwijnen de meeste banen, namelijk 689. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje gaat het om honderden banen. In de overige landen verdwijnen 34 banen.

De reorganisatie, die Airbus voor medio 2026 wil hebben afgerond, moet voor kostenbesparingen zorgen. Vooral kantoorbanen en managementfuncties gaan verloren.