Linkse partij LFI eist vertrek Macron, rechtse RN nog niet

Buitenland

De druk op de Franse president Emmanuel Macron om op te stappen, is volgens Marine Le Pen toegenomen. Toch roept de leider van de rechtse partij Rassemblement National (RN) Macron niet op om te vertrekken. Dat is aan Macron zelf, zei ze vlak nadat het parlement premier Michel Barnier en zijn kabinet had weggestuurd. De linkse partij LFI vindt wel dat de president moet vertrekken.