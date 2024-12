Buitenland

Justitie in Duitsland onderzoekt of een van moord verdachte arts voor palliatieve zorg in Berlijn betrokken is geweest bij veertig andere verdachte sterfgevallen. Duitse media hebben de arts geïdentificeerd als de 40-jarige Johannes M., die al verdacht wordt van moord op zeker acht patiënten. Hij zit sinds augustus in hechtenis.