Van Weel wil verspreiding omstreden ‘7 oktober-game’ tegengaan

Binnenland

Minister David van Weel (Veiligheid en Justitie) wil kijken of hij de verspreiding kan tegengaan van een computerspel dat vergelijkingen toont met de Hamas-aanval op 7 oktober. De game, Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque, is verkrijgbaar op het gamingplatform Steam. Van Weel noemt het spel „volstrekt verwerpelijk”. Het hoort wat hem betreft niet beschikbaar te zijn, „zeker niet voor jongeren”.