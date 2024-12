Binnenland

Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) verdedigt woensdag in een debat zijn plannen om de invoering van uitstootvrije zones enigszins te versoepelen. Die plannen noemde hij „afgewogen en gebalanceerd”, en hij zei dat er niet meer in zit. „Hier zouden alle betrokken partijen zich in moeten kunnen vinden.”