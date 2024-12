Ook Henri Bontenbal (CDA) gaf aan nog niet akkoord te zijn. Inhoudelijk wilde hij niet op de zaken ingaan. Alleen Joost Eerdmans van JA21 zei „redelijk positief” te zijn over het voorstel van de coalitie aan het onderhandelende oppositieblok van D66, CDA, SGP, ChristenUnie en JA21.

Na een uurtje vertrok iedereen weer voor intern overleg. Aan het begin van de avond worden de onderhandelingen hervat. VVD-leider Dilan Yeşilgöz herhaalde dat de coalitie de oppositie „flink” is tegemoetgekomen en dat het om een eindbod gaat. Volgens Jetten moet er echter nog worden doorgepraat. „We zijn er zeker nog niet.”

Het voorstel van de coalitie lekte eerder op de dag snel uit. Daar was Bontenbal boos over. „Wat me wel ontzettend irriteert, is dat de stukken op straat liggen, daar kun je me pislink mee maken. Het was duidelijk dat het niet uit de oppositie kwam.” Hij zei het aan te zullen kaarten tijdens het nieuwe overleg.

In het voorstel van de coalitie staat onder meer dat de langstudeerboete wordt geschrapt en de bezuinigingen op de maatschappelijke diensttijd grotendeels worden teruggedraaid. Ook wordt er minder bezuinigd op wetenschappelijk onderzoek en beurzen voor startende wetenschappers.

Het oppositieblok stelde eerder voor om 1,3 miljard van de 2 miljard aan bezuinigingen te schrappen. Dat de coalitie ze maar deels tegemoetkomt, snapt Eerdmans. „Politiek is geven en nemen.” De verwachting is niet dat de partijen er woensdag al uitkomen. Waar de coalitie het allemaal van wil betalen, is nog steeds niet aan de orde geweest. Met die dekking moet de oppositie ook instemmen.