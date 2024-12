Vanuatu hekelt opstelling grote uitstoters in klimaatzaak

Deze landen benadrukten in hun bijdragen vooral het belang van de huidige internationale verdragen en willen geen uitspraak die kan leiden tot nieuwe verplichtingen. Internationaal is afgesproken dat landen zich moeten inspannen om de opwarming van de aarde te beperken, maar bepalen landen zelf in hoeverre ze hun uitstoot verminderen om dat voor elkaar te krijgen. De VS noemden woensdag die verdragen „het enige rechtsgeldige regime om klimaatverandering tegen te gaan”. Het gaat dan met name om het VN-klimaatverdrag van 1992 en het Klimaatakkoord van Parijs (2015).

Volgens Vanuatu hebben bestaande afspraken echter „jammerlijk gefaald in het aanzetten tot substantiële uitstootverminderingen”. Vanuatu wil dat het hof in een ‘opinie’, die geldt als zwaarwegend advies, uitspreekt dat het uitstoten van te veel broeikasgassen onrechtmatig is. Grote uitstoters moeten de schade vergoeden van landen die de dupe zijn van klimaatverandering, vindt Vanuatu.