De oppositie in het parlement heeft inmiddels een motie ingediend om Yoon af te zetten om zijn plotselinge besluit dinsdag om de militaire noodtoestand uit te roepen. Om de president af te zetten is een tweederdemeerderheid nodig. De oppositie heeft de steun nodig van zo’n acht leden van de regeringspartij om de poging te laten slagen. De stemming over de motie zou mogelijk op zijn vroegst vrijdag kunnen plaatsvinden.

De fractievoorzitter van de regeringspartij beloofde donderdag dat al hun wetgevers zich zouden „verenigen” om deze motie te verslaan. „Alle 108 wetgevers van de PPP zullen verenigd blijven om de afzetting van de president af te wijzen”, zei Choo Kyung-ho tijdens een gelivestreamde partijbijeenkomst.

De noodtoestand die de president buitengewone macht geeft, werd na enkele uren al teruggedraaid nadat het parlement zich ertegen had uitgesproken.