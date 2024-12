Vlak na de Russische inval legde de EU Lavrov sancties op. Het bezoek van de minister aan Malta zal naar verwachting sterk worden bekritiseerd door Oekraïne en zijn belangrijkste bondgenoten binnen de EU. Oekraïne is wel lid van de OVSE maar niet van de EU.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha is ook uitgenodigd voor de bijeenkomst op Malta. Zijn voorganger Dmytro Koeleba ging vorig jaar uit protest niet naar een OVSE-overleg in Noord-Macedonië omdat ook Rusland welkom was.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde woensdag dat het visum voor de woordvoerder van het ministerie in aanloop naar de top in Malta was ingetrokken. Volgens het ministerie hebben de organisatoren de Russische delegatie laten weten dat dit kwam door „omstandigheden” die buiten hun macht liggen.

De OVSE telt tientallen leden, waaronder ook Nederland. De organisatie is bedoeld om internationale samenwerking te bevorderen op allerlei terreinen, maar Rusland vindt dat ze te veel de agenda van de NAVO en de EU bevordert.