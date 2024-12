Man (58) aangehouden in 30 jaar oude verkrachtingszaak Nijmegen

De verkrachting vond plaats in stadsdeel Dukenburg in de Gelderse stad. De vrouw was ’s ochtends vroeg op weg naar haar werk toen ze door een onbekende man werd vastgegrepen en onder dreiging van geweld werd meegenomen de bosjes in. Daar verkrachtte de man haar. Nadat het slachtoffer zich bij de politie had gemeld, werd een groot onderzoek gestart. Er kwam toen ook een verdachte in beeld, maar die werd op basis van sporenonderzoek uitgesloten.