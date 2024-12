De recentste El Niño van 2023/2024, een terugkerend fenomeen dat grote invloed heeft op oceaantemperaturen en het weer wereldwijd, heeft droogte in het zuiden van Afrika verergerd. „Vandaag de dag kampen zo’n 26 miljoen mensen in de regio met acute voedselonzekerheid en dat komt door de door El Niño veroorzaakte droogte”, stelt Eric Perdison, regionaal directeur voor zuidelijk Afrika bij het WFP.

Daarbij zijn Angola, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Zambia en Zimbabwe het zwaarst getroffen. In Malawi is de helft van de maisoogsten door de El Niño-droogte beschadigd. Ook kunnen boeren in deze tijd van het jaar in de kurkdroge grond geen zaden planten, wat invloed heeft op de volgende oogst in maart of april volgend jaar. Daarnaast sterft ook vee door de droogte.