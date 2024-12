Studentenbonden blij, maar ‘echte gevecht nog niet gewonnen’

Karbache noemt het bericht „bitterzoet” en wijst erop „dat taalopleidingen verdwijnen, dat de basisbeurs omlaag is gegaan en dat niet alle studenten van de pechgeneratie een tegemoetkoming hebben gekregen voor het leenstelsel. We staan nog altijd met 3-0 achter”. Hij wil onder meer dat de basisbeurs omhoog gaat en dat alle hbo’ers recht krijgen op een stagevergoeding.

ISO-voorzitter Mylou Miché zegt dat het intrekken van de langstudeerboete voorkomt dat studenten „buitenproportioneel financieel worden gestraft” en dat ze nu ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. „Deze boete zou de kansengelijkheid en de financiële positie van studenten juist verder onder druk hebben gezet. We zijn opgelucht dat de boete van tafel is geveegd, want studeren moet gaan over leren en ontwikkelen, niet over angst hebben vanwege het zo snel mogelijk moeten voltooien van een studie.”

Het kabinet wilde dat studenten 3000 euro per jaar extra zouden betalen wanneer ze meer dan een jaar langer over hun studie doen dan de bedoeling is. Studenten en onderwijsinstellingen hebben daar meerdere keren tegen gedemonstreerd. Ingewijden bevestigen dat de coalitiepartijen PVV, VVD, BBB en NSC nu hebben voorgesteld om de zogenoemde langstudeerboete te schrappen. Dat hebben ze voorgelegd aan de oppositiepartijen waarmee ze onderhandelen over de onderwijsbegroting, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21.