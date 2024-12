Buitenland

Een oppositieleider in Georgië, Nika Gvaramia van de partij Akhali, is door politieagenten geslagen en gearresteerd. Volgens plaatselijke media wilde Gvaramia zijn partijkantoor binnen waar huiszoeking werd gedaan. Toen agenten dat verhinderden, ontstond er een handgemeen. De politie zou huiszoekingen hebben gedaan in meerdere centra van de oppositie.