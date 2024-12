Binnenland

De rechtbank Rotterdam heeft de 56-jarige Huig Plug uit Katwijk woensdag vrijgesproken van doxing. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twee maanden geëist tegen de bekende complotdenker in een van de eerste strafzaken over doxing: het opzettelijk delen van persoonsgegevens met het doel iemand te intimideren. Sinds 1 januari is dat strafbaar.