General Motors schrijft miljarden af op Chinese activiteiten

Economie

Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) verwacht meer dan 5 miljard dollar (4,8 miljard euro) aan kosten en afschrijvingen in de boeken te moeten zetten vanwege zijn slecht draaiende activiteiten in China. Het bedrijf probeert zijn eens winstgevende positie in de grootste automarkt ter wereld te redden, maar kampt met hevige concurrentie van Chinese fabrikanten.