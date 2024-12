Steeds meer mensen en bedrijven schakelen over op duurzame stroom, waardoor het elektriciteitsnet overbelast raakt. Hierdoor is een lange wachtrij ontstaan voor de aanleg van nieuwe aansluitingen. Tot voor kort gold dat wie het eerst een aanvraag deed, als eerste door de netbeheerders werd geholpen. Sinds dit voorjaar heeft de ACM een lijst samengesteld van organisaties die een groot algemeen belang dienen, zoals brandweer, politie, ziekenhuizen en scholen, die voorrang moeten krijgen.

KPN is een van de partijen die naar de rechter is gestapt. Telecommunicatie is door de ACM niet opgenomen op de lijst van partijen die in aanmerking komen voor voorrang, stelt een woordvoerder van KPN. „Daar zijn wij het niet mee eens. Want als telecom onverhoopt zonder elektriciteit, lees internet, komt te zitten, ontwricht dat de maatschappij.”

Ook VodafoneZiggo heeft beroep aangetekend. Veel partijen die wel voorrang krijgen, zijn afhankelijk van spraak- en datadiensten om te kunnen functioneren, zegt een woordvoerder. „Zij kunnen dus weinig doen zonder telecommunicatie.”

Datacenters krijgen evenmin voorrang bij de aanleg van nieuwe aansluitingen. Onbegrijpelijk, vindt brancheorganisatie Dutch Datacenter Association (DDA). „Datacenters zijn essentieel voor de economie en de samenleving”, zegt een woordvoerder. „De komende jaren kunnen we nog even doorgroeien, maar daarna houdt het echt op. De economie loopt dan volledig vast.”

Ook transportbedrijven maken zich zorgen. „Wij vinden onszelf echt niet belangrijker dan ziekenhuizen, maar we hebben het gevoel dat de transportsector volledig over het hoofd is gezien”, zegt een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland. „Onze ondernemers zijn grote verplichtingen aangegaan vanwege het klimaatakkoord en toch komen we niet eens op de lijst voor. Dat vinden we kwalijk.” Ook verschillende openbaarvervoerbedrijven, waterbedrijven, afvalbedrijven en huisartsen zijn naar de rechter gestapt.

De nieuwe regeling is volgens een ACM-woordvoerder in overleg met alle betrokken partijen tot stand gekomen. „Voorheen was niets geregeld. Dat leidde tot ongewenste maatschappelijke effecten. Het overgrote deel van betrokken partijen is wel blij met dit kader.”