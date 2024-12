Buitenland

De Europese Commissie wist niet dat er een onderzoek liep naar mogelijke witwaspraktijken door oud EU-commissaris Didier Reynders (Justitie). „De Commissie is hier niet eerder over geïnformeerd”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie woensdag. De Commissie heeft ook geen verdere informatie over de zaak.