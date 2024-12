Binnenland

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn woensdagmiddag weer de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag opgegaan. Rond het middaguur liepen en fietsten betogers de weg op. Dat was deze keer onaangekondigd. De weghelft die de stad uit gaat, is door de blokkade onbegaanbaar. In de andere richting kan het verkeer wel doorrijden.