Staat citeert uit nieuwe chats Van Lienden: nooit meer geldzorgen

Binnenland

De landsadvocaat heeft woensdag bij aanvang van de tweede zittingsdag in de civiele rechtszaak over de mondkapjesdeal uitgebreid geciteerd uit niet eerder gepubliceerde chats van Sywert van Lienden. Volgens de landsadvocaat raken de berichten de kern van de zaak, omdat ze gaan over de vraag of Van Lienden met zijn compagnons Camille van Gestel en Bernd Damme „de Staat met opzet hebben bedrogen met een winstoogmerk”.