Meeste ouderen geven hun leven een 8 of hoger in peiling

Veruit de meeste ouderen in Nederland voelen zich behoorlijk gelukkig, zo valt op te maken uit een peiling in opdracht van ouderenorganisatie ANBO-PCOB. Van de bijna 5500 ondervraagden geeft 60 procent het leven op dit moment een rapportcijfer 8 of hoger. De belangrijkste factor die het levensgeluk beïnvloedt, is mentaal welzijn. Ook gezondheid, sociale contacten, woonomgeving en financiële situatie maken een groot verschil.