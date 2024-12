Chiptoeleverancier ASMI niet verrast door nieuwe exportregels VS

Economie

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) is niet verrast door de nieuwe exportbeperkingen voor chips die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan China. Deze maatregelen zijn „grotendeels in lijn met eerdere aannames”, aldus het bedrijf uit Almere in een verklaring die woensdag werd gepubliceerd. ASMI laat zijn omzetverwachtingen voor het huidige kwartaal en boekjaar dan ook ongewijzigd.