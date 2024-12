Speelgoedmaker Mattel aangeklaagd in VS om link naar pornosite

Economie

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Aanleiding is de link naar een pornosite op de verpakkingen van poppen van de bioscoopfilm Wicked. Mattel heeft daar vorige maand al excuses voor gemaakt. Maar voor een Amerikaanse moeder, die een pop had gekocht met de bewuste verpakking voor haar dochter, is dat niet voldoende.