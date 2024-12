Hoofd regeringspartij Korea roept op tot aftreden kabinet

Buitenland

De leider van de Zuid-Koreaanse regeringspartij PPP, Han Dong-hoon, heeft woensdag opgeroepen tot het ontslag van minister van Defensie Kim Yong-hyun en het aftreden van het hele kabinet, nadat president Yoon Suk-yeol de noodtoestand had afgekondigd en die beslissing uren later weer had teruggedraaid. Kim zou op de gewraakte noodmaatregel hebben aangedrongen.