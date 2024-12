Yoon, die kampt met lage populariteitscijfers, had de noodtoestand dinsdag afgekondigd. Hij klaagde over tegenwerking door de oppositie en zei dat het land beschermd moet worden. Er kwam onder meer een verbod op politieke activiteiten en zwaarbewapende troepen gingen het parlement binnen, waar het tot confrontaties kwam met medewerkers.

Het parlement kwam evenwel bijeen en eiste in een stemming dat de noodtoestand zou worden teruggedraaid. Bij het parlementsgebouw verzamelden zich ook duizenden betogers. Die reageerden opgetogen toen Yoon bekendmaakte dat het kabinet bijeen zou komen om gehoor te geven aan de eis van het parlement. Mensen applaudisseerden en scandeerden „we hebben gewonnen”.

Meerdere landen spraken dinsdag hun bezorgdheid uit over de onrust in Zuid-Korea. De Verenigde Staten, die tienduizenden militairen hebben gelegerd in het land, lieten later weten opgelucht te zijn dat Yoon de noodtoestand had teruggedraaid. „Democratie vormt de kern van het bondgenootschap tussen de VS en de Republiek Korea”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. „We blijven de situatie in de gaten houden.”