Buitenland

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben dinsdagavond een compromis bereikt over de ontbossingswet. Dat houdt concreet in dat de wet op 1 januari 2026 ingaat voor grote bedrijven. Micro- en kleine ondernemingen krijgen nog een half jaar extra om de nieuwe regels toe te passen. Voor hen wordt de wet per 1 juli 2026 van kracht.