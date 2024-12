Boetes om klokkenluiders te beschermen vertraagd

Binnenland

Het Huis voor Klokkenluiders mag voorlopig geen boetes uitdelen aan werkgevers die klokkenluiders het leven zuur maken. Een regel waar die mogelijkheid in staat, blijft nog buiten werking omdat die juridisch niet deugt, zei minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) dinsdag in een commissiedebat. De minister bereidt een nieuwe wet voor, maar die kan naar haar verwachting pas in 2026 of 2027 van kracht worden.