Duitsland en VK vragen om vrede en democratie in Zuid-Korea

„Het VK is diep bezorgd over de gebeurtenissen in Zuid-Korea”, aldus de Britse staatssecretaris voor de Indo-Pacific, Catherine West. De ambassade staat volgens haar in contact met de autoriteiten in Zuid-Korea. Ze raadt Britten in het land aan om het nieuws te volgen en op de reisadviezen te letten.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de ontwikkelingen in Zuid-Korea „nauwgezet en met grote bezorgdheid” te volgen.