Openbaar aanklagers in Trento onderzoeken Benko om mogelijke speculatie met vastgoed, meldde persbureau ANSA. Het Openbaar Ministerie in de Noord-Italiaanse stad wilde dat niet bevestigen of ontkennen. Italiaanse media linken Benko aan een verklaring waarin de financiële recherche arrestatiebevelen voor negen personen bekendmaakte. Zij hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan manipulatie van openbare aanbestedingen, corruptie en fraude met facturen.

De autoriteiten in Oostenrijk stellen dat ze Benko niet aan Italië hoeven over te dragen, omdat hij in eigen land wordt onderzocht voor vergelijkbare vergrijpen. Het gaat om fraudeverdenkingen rond het faillissement van Signa, de voormalige eigenaar van warenhuis KaDeWe in Berlijn.

Ook in Duitsland en Liechtenstein lopen onderzoeken naar Benko, om mogelijke fraude en witwassen.

De advocaat van Benko in Oostenrijk zei na het Italiaanse arrestatiebevel dat zijn cliënt meewerkt met alle onderzoeken van nationale en internationale autoriteiten. De zakenman, ooit een van de rijkste personen van Oostenrijk, is volgens de raadsman vol „vertrouwen dat alle beschuldigingen kunnen worden afgehandeld als duidelijk wordt dat de gevonden informatie incorrect is”.

Benko’s vastgoedimperium Signa viel eind vorig jaar om nadat rentes waren gestegen en de portefeuille van het bedrijf veel minder waard was geworden. De groep bezat naast KaDeWe ook het iconische Chrysler Building in New York en warenhuis Selfridges in Londen.