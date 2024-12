Economie

Vakbond CNV maakt zich grote zorgen over de positie van medewerkers van de failliete e-bikefabrikant Stella, na de aangekondigde doorstart in afgeslankte vorm. Volgens CNV-bestuurder Kaj Gründemann is er nog steeds geen duidelijkheid over wat de heropening van Stella op 1 maart 2025 betekent voor het personeel.