Binnenland

De verdachte die de politie dinsdag aanhield na een dodelijk ongeluk op de A16 bij Rotterdam, is een 55-jarige man uit Den Haag. Hij was de bestuurder van een bestelbus en wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. De bijrijder van die bus, een 49-jarige man uit Den Haag, is overleden.