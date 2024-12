„Wij zien dit als een erkenning van alle inspanningen die we de afgelopen periode in Den Haag en in Brussel hebben gedaan om dit te bereiken”, aldus Van Dijk. De Vries zegt dat Friesland en Drenthe vorig jaar samen met Overijssel al pleitten voor het verlagen van de beschermde status.

Van Dijk realiseert zich dat het nog wel even kan duren voordat de nieuwe regels er zijn. „Er is nog een aantal stappen te zetten voordat we dit in Nederland in de eigen regelgeving kunnen verwerken en waar we dan ook als provincie daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.” Hij wijst erop dat ook staatssecretaris Jean Rummenie bezig is met een „uitvoeringsagenda wolf”.

De Friese gedeputeerde De Vries denkt dat het verjagen en verplaatsen van wolven ook eenvoudiger wordt. Volgens hem moet de Europese en nationale wetgeving daarvoor nog worden aangepast. „Dat kan nog enige tijd duren.”

Drenthe streeft naar een wolfvrije regio en pleitte in politiek Den Haag en Brussel voor het verlagen van de beschermde status van de nu strikt beschermde wolf. In de provincie leven twee wolvenroedels, in Midden-Drenthe en de omgeving van het Drents-Friese Wold.