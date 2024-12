Koreakenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden beschouwt de acties van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol als een staatsgreep. „Maar het is niet gezegd dat hij hiermee weg gaat komen. Ik verwacht flinke protesten”, reageerde de hoogleraar op de ontwikkelingen in het land dat hij bestudeert.

Het opschorten van de persvrijheid en het buitenspel proberen te zetten van de politieke oppositie zijn wat Breuker betreft tekenen dat Yoon de macht naar zich toe wil trekken. „Er zijn nu denk ik twee smaken. Of hij wordt afgezet, of hij blijft aan de macht en wordt dictator”, schat de hoogleraar de situatie in.

Volgens Breuker werd in Zuid-Korea al over de mogelijkheid gesproken dat de president zijn politieke tegenstanders aan de kant zou zetten. „Toch komt dit wel als een verrassing.” Journalisten uit het land zelf die hij heeft gesproken zijn volgens de Korea-expert „erg geschrokken”. De situatie brengt het „donkere verleden” van het land in herinnering.

Zuid-Korea heeft meerdere periodes gekend waarin het leger formeel of in de praktijk de dienst uitmaakte, in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor het laatst. Vooralsnog lijkt het erop dat het leger nu luistert naar de orders van de president. Zolang hij in functie is, hoort dat formeel ook zo, maar de acties van Yoon zijn volgens Breuker in strijd met de democratische grondwet van Zuid-Korea.

Een aantal studenten uit Leiden is momenteel in Zuid-Korea, zegt de hoogleraar. Hij denkt niet dat zij op dit moment gevaar lopen. „Ik zie nog geen aanleiding om te vrezen voor geweld. Dit is een politieke crisis op het allerhoogste niveau.”