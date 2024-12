Oppositie Zuid-Korea begint afzettingsprocedure tegen president Yoon

De Bank of Korea belooft stappen te nemen om de financiële markten stabiel te houden. Dat liet de Zuid-Koreaanse centrale bank woensdag weten na een spoedvergadering. De beleidsmakers van de centrale bank kwamen met spoed bijeen nadat president Yoon Suk Yeol van het land de staat van beleg had afgekondigd. Die noodtoestand werd uren later weer ingetrokken nadat het parlement had gestemd om deze te verwerpen.

Yoons politieke gok verbijsterde het land en investeerders, wat leidde tot scherpe dalingen in de aandelenkoersen van Zuid-Koreaanse bedrijven en een flinke waardedaling van de Koreaanse won. Tijdens de reguliere beurshandel in Seoul op woensdag werden de koersverliezen van de aandelen weer wat teruggedrongen. Ook de won herstelde bijna volledig van de eerdere flinke daling, na het intrekken van de noodtoestand door Yoon. De oppositie liet daarnaast woensdag weten een afzettingsprocedure tegen Yoon te beginnen, waarover binnen 72 uur gestemd zou moeten worden.

De Bank of Korea verklaarde de liquiditeit op de financiële markten op korte termijn te verhogen en indien nodig „actieve” stappen te ondernemen op de valutamarkten om stabiliteit te garanderen. Minister van Financiën Choi Sang-Mok kondigde eerder al aan dat de regering alle beschikbare maatregelen zou gebruiken om de beurzen en valutamarkten te stabiliseren.

De Zuid-Koreaanse hoofdindex in Seoul, de Kospi, zakte woensdagochtend zo’n 1,6 procent. Grote bedrijven als Samsung, Hyundai en LG Electronics verloren tot 2,6 procent.

ING maakt zich zorgen over de gevolgen die de gebeurtenissen kunnen hebben voor de kredietbeoordeling van Zuid-Korea. Dat schrijft de bank in een woensdag gepubliceerde vooruitblik. „Op dit moment verwachten we geen veranderingen in de beoordelingen zelf, aangezien we niet voorzien dat de situatie verder escaleert. De situatie is echter zeer vluchtig en het is mogelijk dat de vooruitzichten voor de beoordeling kunnen veranderen.” Na de laatste presidentiële afzettingsprocedure in Zuid-Korea kregen het consumentenvertrouwen en het ondernemersklimaat een flinke klap en vertraagde de economische activiteit, aldus ING.